شكرا لقرائتكم الهلال يستأنف التدريبات بمشاركة الكولومبي كويار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استأنف الهلال يوم الخميس تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، والتي شهدت مشاركة الوافد الجديد غوستافو كويار. وركز الجهاز الفني بقيادة رازفان لوتشيسكو في الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية. وسيلعب الهلال بعد فترة التوقف الدولي أولى مبارياته أمام الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أن يواجه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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