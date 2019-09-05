شكرا لقرائتكم آل فتيل يواصل برنامجه العلاجي مع أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل محمد آل فتيل، لاعب أهلي جدة برنامجه العلاجي والتأهيلي بإشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً والتي أبعدته عن معسكر المنتخب السعودي في الدمام.

وأعلن عن إصابة آل فتيل خلال تواجده في معسكر المنتخب في الدمام وحينها كشف عن معاناته بآلام في العضلة الضامة قبل أن يعلن المنتخب استبعاده من القائمة بعدها بيوم واحد.

ويلعب آل فتيل مع أهلي جدة منذ عام 2009، وحقق برفقته بطولة كأس ولي العهد 2015 وكأس الملك 2012 و2016 والدوري السعودي 2015 - 2016 وكأس السوبر السعودي للعام نفسه.