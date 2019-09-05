شكرا لقرائتكم سويسرا تتعادل مع إيرلندا.. والدنمارك تكتسح جبل طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل المنتخب السويسري مع نظيره الإيرلندي بهدف لكل منهما يوم الخميس، ضمن مباريات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020 )، فيما اكتسح المنتخب الدنماركي مضيفه منتخب جبل طارق 6 - صفر ليحافظ على المركز الثاني في المجموعة.

وسجل المدافع فابيان شار هدف منتخب سويسرا في الدقيقة 74، قبل أن يدرك ديفيد ماكجولدريك التعادل لإيرلندا في الدقيقة 85. وبذلك، يظل المنتخب الإيرلندي متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما رفع المنتخب السويسري رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

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وفي المباراة مع منتخب جبل طارق، تقدمت الدنمارك في الدقيقة السادسة عن طريق روبير سكوف، قبل أن يعزز نجم توتنهام الإنجليزي كريستيان إريكسن تقدم فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 50 عاد إريكسن ليسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء أخرى، قبل أن يضيف توماس ديلاني الهدف الرابع في الدقيقة 69، وتكفل كريستيان جيثكيير بتسجيل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 73 و 78.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني خلف المتصدر، منتخب إيرلندا، فيما يتذيل منتخب جبل طارق ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.