شكرا لقرائتكم اليابان تهزم البارغواي ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز المنتخب الياباني على ضيفه البارغوياني 2-صفر يوم الخميس في كاشيما في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات الأول للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2023 في الصين ومونديال 2022.

وسجل مهاجم فيردر بريمن الألماني يويا أوساكا (23) ولاعب وسط سالزبورغ النمسوي تاكومي مينامينو (30) الهدفين.

وتستعد اليابان لمواجهة ميانمار يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة، وارتاحت اليابان في الجولة الأولى من المجموعة التي تقام يوم الخميس حيث خسرت ميانمار امام مضيفتها مونغوليا صفر-1، فيما تلعب طاجيكستان مع قيرغيزستان لاحقا، وتخوض البارغواي مباراة ودية ثانية الثلاثاء المقبل أمام الأردن.