غاريث بيل يؤكد: صعوباتي مع ريال مدريد جعلتني أقوى









اسماء السيد - تطرق الجناح الويلزي غاريث بايل الخميس إلى الفترة الصعبة التي مر بها مع ناديه ريال مدريد الاسباني الذي كان يرغب في بيعه قبل أن يقرر الاحتفاظ به، معترفا أن هذه الفترة لم تكن "مثالية" لكنها جعلته "أقوى".

وتحدث قائد ويلز امام الصحافيين على هامش تحضيرات المنتخب في كارديف لمباراته المرتقبة أمام أذربيجان الجمعة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 "لن اقول أنها كانت الفترة الاصعب في مسيرتي. اتذكر اني لم العب خلال عام بكامله مع هاري ريدناب (مدربه السابق في توتنهام هوتسبر الانكليزي)".

وتابع "لم تكن (فترة) مثالية، ولكن سبق لي أن وجدت نفسي في الوضع ذاته. اعرف كيف ادير الامور".

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وشكل بايل عنوانا أساسيا لوسائل الإعلام قبيل انطلاق الموسم الجديد، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد الى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاما)، لا يشكل جزءا من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محليا وقاريا، قبل ان يستعيد بايل مركزه كأساسي في تشكيلة "الميرينغي" بعدما استعاد مستواه.

وجنب بايل ريال خسارته الاولى هذا الموسم في المرحلة الثالثة من الدوري الاسباني بفضل ثنائيته في مرمى مضيفه فياريال الاحد الماضي في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وكان من المتوقع أن ينضم الويلزي إلى فريق جيانغسو سونينغ الصيني في صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة مليون جنيه استرليني (1,1 مليون دولار) في الأسبوع الواحد، لكن النادي الملكي عاد عن قرار بيعه، فيما أكد مهاجم توتنهام السابق ان مجريات الاحداث "لم تقوضه".

وتابع بايل الذي انضم إلى النادي الملكي صيف عام 2013، "تواضعت وعملت بجهد خلال التمارين. (اليوم) أشعر أنني بحالة جيدة، وربما أقوى مما كنت في السابق"، قبل أن يختم "ما حصل مع النادي سيبقى سرا. اذا اردتم اجابات، عليكم ربما أن تسألوا ريال مدريد".