رونار يستهل مشواره مع السعودية بالتعادل مع مالي وديا









اسماء السيد - استهل المدرب الفرنسي هيرفيه رونار مهمته على رأس الإدارة الفنية للمنتخب السعودي لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه المالي 1-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة دولية ودية الخميس.

وتقدم المنتخب المالي بواسطة أداما تراوري في الدقيقة 38، ورد المنتخب السعودي عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 52.

وكان المنتخب السعودي تعاقد مع رونار اواخر تموز/يوليو الماضي خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي أمضى عاما ونصف عام في منصبه، ولم يتم تجديد عقده بعد نهاية المشاركة في كأس آسيا 2019 مطلع العام الحالي في الإمارات، حيث خرج المنتخب من ثمن النهائي أمام اليابان (صفر-1).

وكان رونار (50 عاما) أعلن في 21 تموز/يوليو رحيله عن المنتخب المغربي الذي أشرف عليه منذ مطلع العام 2016. وأتت تلك الخطوة في أعقاب خروج أسود الأطلس من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وذلك بالخسارة المفاجئة أمام بنين بركلات الترجيح، مؤكدا أن قراره كان متخذا قبل انطلاق البطولة.

وجاءت المباراة ضد مالي في إطار تحضيرات الأخضر للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي يستهلها الثلاثاء المقبل بمواجهة اليمن في البحرين.

وكاد الأخضر يفتتح باب التسجيل بعد مرور دقيقتين على انطلاقة الشوط الأول بتسديدة لسالم الدوسري مرت بجوار القائم (3).

ورغم السيطرة الميدانية للأخضر إلا أن المنتخب المالي تهيأت له فرصة محققة عندما لعب خليفة كوليبالي كرة رأسية تألق عبدالله المعيوف في التصدي لها وحولها للركنية (26).

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ولاحت فرصة للسعودية لكن رأسية عبدالله الحمدان علت العارضة (35).

وانطلق أداما تراوري بكرة من العمق قبل أن يسددها قوية على يمين عبدالله المعيوف مانحا التقدم لمنتخب بلاده (38).

وكاد الأخضر يدرك التعادل بعد ثلاث دقائق بتسديدة قوية لسالم الدوسري تصدى لها الحارس المالي وحولها بصعوبة الى ركنية (41).

وأجرى رونار عدة تغييرات في الشوط الثاني على تشكيلة الأخضر الذي بحث عن التعادل ونجح في ذلك بعد مرور ست دقائق إثر هجمة منسقة لعب خلالها عبدالله الحمدان كرة عرضية تابعها الدوسري داخل المرمى (52).

وواصل الأخضر أفضليته لكن دون خطورة تذكر باستثناء انفراد عبدالله الحمدان الذي تصدى لها الحارس ببراعة.

ملخص المباراة: