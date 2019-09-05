إيطاليا تعود بفوز ثمين من أرمينيا وتقترب من النهائيات









اسماء السيد - قلبت إيطاليا تخلفها على ملعب "فازكين سركيسيان" أمام مضيفتها أرمينيا المنقوصة عدديا إلى فوز ثمين 3-1 وعززت صدارة مجموعتها العاشرة بالعلامة الكاملة بتحقيقها فوزها الخامس تواليا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وكانت أرمينيا البادئة بالتسجيل عبر ألكسندر كارابيتيان (11) الذي طرده الحكم في الدقيقة الاولى من الوقت البدل الضائع للشوط الاول (45+1)، وردت إيطاليا بثلاثية تناوب على تسجيلها مهاجم تورينو أندريا بيلوتي (28) والبديل لاعب وسط روما لورنتسو بيليغريني (77) وحارس مرمى أصحاب الأرض أرام أيرابيتيان (80 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وشاركت إيطاليا بتشكيلة متجددة شابة حصلت على دعم من المدرب روبرتو مانشيني للتأهل الى نهائيات كاس اوروبا بعد فشل التأهل الى مونديال روسيا 2018.

وغاب عن الـ"أتزوري" قلب الدفاع جورجيو كييليني (35 عاما) بعد تعرضه لاصابة قوية في ركبته ستبعده عدة اشهر.

في مجريات اللقاء، كانت المحاولة الاولى لاصحاب الأرض مع تمريرة طويلة من القائد هنريخ مختياريان المنتقل هذا الصيف من ارسنال الانكليزي الى روما الإيطالي، الى كارابيتيان الذي سدد كرة "على الطاير" التقطها بسهولة الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (4).

ولم تلبث أرمينيا ان فاجأت المنتخب الضيف بعدما خطف تيغران بارزيغيان الكرة اثر تمريرة خاطئة من مهاجم فيورنتينا فيديريكو كييزا ليجتاز اكثر من نصف الملعب ويمرر الى المتحرك كارابيتيان الذي سدد كرة من داخل المنطقة عجز دوناروما عن صدها (11).

وجاءت اخطر محاولات إيطاليا لادراك التعادل مع فيديريكو برنارديسكي الذي استدار حول نفسه في منطقة الجزاء وسدد كرة قوية صدها الحارس الارمنيي أيرابيتيان (23).

وادركت إيطاليا التعادل بفضل تمريرة عرضية من إيمرسون من الجهة اليسرى علت الجميع ووصلت إلى بيلوتي المتربص امام المرمى فحولها بسهولة الى الشباك (28).

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وحرمت العارضة إيطاليا من التقدم بعد دقيقة واحدة بردها تسديدة مهاجم يوفنتوس برنارديسكي، قبل أن ينجح بيلوتي في هز الشباك في الدقيقة 39 لكن الحكم الألماني دانيال سيبرت ألغاه بداعي التسلل، قبل ان يسدد كرة بعد دقيقة مرت بمحاذاة القائم الايسر.

وطرد الحكم صاحب الهدف كارابيتيان لتلقيه الإنذار الثاني بعدما استخدم مرفقه في صراع هوائي مع القائد ليوناردو بونوتشي (45+1).

واختتم الشوط الاول على وقع فرصة سهلة لبيلوتي الذي اهدر كرة بطريقة غريبة فشل في تسديدها بمواجهة المرمى بعد تمريرة من كييزا (45+3).

وضغط رجال المدرب مانشيني لخطف النقاط الثلاث في الشوط الثاني، ووسط العديد من الهجمات استغل المنتخب الضيف واحدة بفضل رأسية من البديل بيليغريني بعد تمريرة في العمق من بونوتشي (77)، قبل أن يضيف المنتخب الايطالي الهدف الثالث عندما تلقى بيلوتي كرة داخل المنطقة من البديل ستيفانو سنسي فسددها قوية زاحفة اصطدمت باسفل القائم الايسر وارتدت من ظهر الحارس إلى الشباك (80).

واقترب المنتخب الإيطالي، الذي يحل ضيفا في مباراته الثانية على فنلندا الاحد، كثيرا من النهائيات بعدما رفع رصيده في صدارة مجموعته إلى 15 نقطة من خمس مباريات، متقدما بفارق 3 نقاط عن نظيره الفنلندي الفائز على ضيفه اليوناني بهدف نظيف سجله تيمو بوكي من ركلة جزاء (52).

وتقدمت البوسنة والهرسك الى المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعدما أكرمت وفادة ضيفتها ليشتنشتاين بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها عامر غوجاك (11 و89) وأندرياس مالين خطأ في مرمى فريقه (80) وإدين دزيكو (85) وإدين فيسكا (87).

وتجمد رصيد أرمينيا عند 6 نقاط من فوزين وثلاث هزائم في المركز الرابع بفارق نقطتين عن اليونان الخامسة (4)، فيما تقبع ليشتنشتاين في قاع الترتيب بدون نقاط بعدما منيت أمام البوسنة والهرسك بخسارتها الخامسة تواليا.

ملخص مباراة إيطاليا وأرمينيا: