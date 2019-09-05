السعودية تتعادل ودياً مع مالي في أول ظهور لرينارد مع الأخضر

ملخص مباراة السعودية ومالي الودية اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر 2019 في إطار تجهيز منتخب سعودي قوي لتصفيات كاس العالم 2022 بقطر، وتلك هي المباراة الأولى للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد أحد أشهر المدربيين الذين عملوا في أفريقيا وحققوا الكثير من النجاحات مع العديد من المنتخبات.

تبدأ متابعة مباراة السعودية اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسوف تنقل المباراة بشكل حصري فضائي على قناة الرياضية السعودية، وسيكون هناك تغطية خاصة من قبل القناة لتلك المواجهة المنتظرة للأخضر السعودي في أول تحاربه الودية.

وكان هيرفي رينارد قد اختار عدد من اللاعبين من أجل تلك المباراة ومباراة اليمن في تصفيات كاس العالم 2022، واستبعد عدد من اللاعبين سواء بسبب الإصابة كعبدالله عطيف ومحمد البريك لاعبا الهلال، أو بسبب تراجع مستواه وعدم المشاركة بصفة مستمرة كلاعب الهلال أيضاً نواف العابد، ويعتمد رينارد على عدد من اللاعبين الشباب بالمنتخب الأول.

ملخص السعودية ومالي

مباراة السعودية مالى ودياً اليوم سوف تلعب على ملعب الأمير محمد بن فهد وتأتى تلك المواجهة استعداداً لخوض تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.