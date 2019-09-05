ملخص مباراة السعودية ومالي 1-1 استعداداً لتصفيات كاس العالم 2022

ملخص مباراة السعودية ومالي في اطار استعدادات المنتخب السعودي لتصفيات كاس العالم 2022 بقطر، في مواجهة تحضيريه وديه، مباراة السعودية ومالي ستكون في تمام السابعة مساءا بتوقيت العاصة السعودية الرياض، ومنقولة على قناة الرياضية السعودية على القمرين عرب سات ونايل سات.

وكان المنتخب السعودي تعاقد مع المدير الفرنسي هيرفي رينارد، الذي صعد بالمنتخب المغربي لكاس العالم 2018 لأول مرة من 20 عام، ومن أبرز انجازاته الفوز ببطولة أفريقيا لكرة القدم مع كلاً من زامبيا وكوت ديفوار، ويبحث المنتخب السعودي عن استعادة الأمجاد معه والعودة من جديد للتنافس على البطولات الأسيوية والتأهل لبطولة كاس العالم 2022 بدولة قطر.

وكان هيرفي رينارد قد اختار 23 لاعب في هذا المعسكر من أجل الاستعداد لمباراة اليمن خلال الأسبوع المقبل، ويلعب اليوم مباراة ودية أمام منتخب مالي من أجل التعرف على اللاعبين، ويغيب عن هذا المعسكر عدد كبير من اللاعبين المصابين وأبرزهم الظهير الأيمن محمد البريك، ولاعب وسط نادي الهلال السعودي، عبدالله عطيف.

ملخص مباراة السعودية ومالي

ويستضيف ستاد البحرين الوطنى مواجهة منتخبى السعودية واليمن 10 سبتمبر المقبل، أما الآن فتلعب مباراة السعودية ومالي الودية على ملعب الأمير محمد بن فهد.