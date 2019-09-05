فلسطين تُسقط كوبر وتعادل البحرين مع العراق وفوز كبير لقطر ضمن تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق المنتخب الفلسطيني فوزًا هامًا بنتيجة 2-0 على أوزبكستان في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، فيما كان الانتصار الأكبر للفريق العربية في صالح قطر بنتيجة 6-0 على أفغانستان، وتعادل منتخب البحرين أمام العراق بهدف لكل منهما.

وتقدم المنتخب الفلسطيني في المباراة التي اقيمت في ستاد فيصل الحسيني في رام الله بالضفة الغربية في الدقيقة 60 عن طريق عدي الدباغ، قبل أن يضيف زميله اسلام البطران الهدف الثاني في الدقيقة 84.

ووضع المنتخب الفلسطيني أول ثلاث نقاط في رصيده في المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي اليمن وسنغافورة، اللذان تعادلا 2/ 2 في وقت سابق اليوم.

وتقدم المنتخب البحريني على نظيره العراقي في الدقيقة التاسعة عن طريق كميل الأسود، وفي الدقيقة 86 أدرك مهند علي التعادل للمنتخب العراقي.واقتسم المنتخبان نقاط المباراة.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب البحرين والعراق وإيران و هونج كونج وكمبوديا اللذين انتهت مباراتهما بالتعادل 1/1.

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وتفتتح إيران مشوارها في التصفيات بمواجهة هونج كونج يوم الثلاثاء المقبل.

وافتتح المعز علي مباراة قطر أمام أفغانستان بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز اللاعب ذاته تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 11، وفي الدقيقة 13 سجل حسن الهيدوس الهدف الثالث، فيما أضاف عبد الكريم حسن الهدف الرابع في الدقيقة 34.

وعاد المعز علي ليسجل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 51، قبل أن يختتم بو علام خوخي مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 67 .

وحصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له في المجموعة الخامسة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام منتخب عمان، فيما يحتل منتخب أفغانستان المركز الخامس والأخير بدون رصيد من النقاط إلى جانب كل من بنجلاديش والهند.

ويشارك المنتخب القطري في التصفيات الآسيوية من أجل التأهل إلى أمم آسيا، فيما سيشارك بشكل تلقائي في كأس العالم كبلد منظم.