فى بيان رسمى.. الأندية الهابطة تتعهد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أصدر نادى بتروجت بيانًا رسميًا، يطالب فيه اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه مع أندية النجوم والداخلية، بالبقاء فى الدورى الممتاز.

وقال البيان: "تم أمس الأربعاء ٢٠١٩/٩/٤ تسليم صيغه الحكم المستعجل الذي أصدرته اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي إلي اللجنه المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي ينص الشق العاجل منه علي إبقاء أندية بتروجت والداخلية ونجوم المستقبل بالدوري الممتاز أ لموسم ٢٠٢٠/٢٠١٩".

وأضاف البيان:" تطالب الأندية الثلاثة لجنه اتحاد الكرة، بالتنفيذ تطبيقا للماده 79 من لائحه الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص علي الزام الاتحاد بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفقا للقانون والمواثيق الدولية، حيث ـن هذا هو حق اصيل وثابت للأندية الثلاثة، وعلي لجنة الاتحاد بدء مرحلة جديدة، أساسها العدالة وتكافؤ الفرص".

وأكد البيان:" الأنديه الثلاثه لديها تصميم كامل على تنفيذ الحكم ووقف اي إجراءات بخصوص إعلان جدول مسابقة الدوري العام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه طبقا للوائح الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.مع حفظ حقوقها المشروعه فى التصعيدلتحقيق العداله وتنفيذ احكام القانون".