تصفيات المونديال.. السودان ورواندا يقتربان من التأهل للمجموعات بالانتصار خارج الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - قطع منتخبا السودان، وروندا مسافة طويلة في مشوار التأهل إلى دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد الفوز على تشاد وسيشيل على الترتيب بمرحلة الذهاب من الدور التمهيدي.

حقق السودان فوزًا كبيرًا على تشاد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في تشاد بمرحلة الذهاب، حيث سجل ثلاثية السودان رمضان عجب في الدقائق 13، 76 و74، وفي المقابل أحرز هدف تشاد الوحيد إيزيكييل ندواسل.

وفي نفس التوقيت، انتصر المنتخب الرواندي بنتيجة 3-0 على سيشيل خارج الأرض أيضًا حيث افتتح موهادجيري هاكيزيمانا التسجيل لمنتخب رواندا في الدقيقة 32، قبل أن يضيف يانيك موكونزي الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وواصل المنتخب الرواندي سيطرته على الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 80 عن طريق نجمه ميدي كاجيري.

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وفاز المنتخب الصومالي على أرضه بهدف وحيد أمام زيمبابوي، لتكون المباراة الوحيدة التي لم تشر بقوة لفرص أي من الفريقين في التأهل وأحرز شاكوندا هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 86.

وتقام التصفيات الأفريقية على ثلاث مراحل، حيث تجرى المرحلة الأولى بمشاركة 28 منتخبا، يصعد منهم 14 منتخبا للمرحلة الثانية، لينضموا إلى المنتخبات الـ26 الأعلى في التصنيف الدولي الذين تم إعفائهم من خوض المرحلة الأولى، ليكونوا 40 منتخبا.

يتم تقسيم كافة المنتخبات إلى 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو تلك المجموعات للمرحلة النهائية، حيث سيتم تقسيمهم إلى مستويين وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري، على أن تلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف في مباراتي ذهاب وعودة.