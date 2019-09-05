غلق باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية باليوم الأول

أغلق باب التسجيل بالجمعية العمومية لنادي الزمالك في يومها الأول بحضور مكثف من قبل الأعضاء، حيث تم فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.
وحرص عدد كبير من الأعضاء على التواجدفي اليوم الأول من انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للتصويت على الميزانية والموافقة على نجاح أشرف زكي على منصب أمين الصندوق و الثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح على منصب العضوية في انتخابات المجلس التكميلية.
ومن المقرر أن تستأنف انعقاد الجمعية العمومية للنادي غدا الجمعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، حيث تقرر في وقت سابق إقامة الجمعية على ايام ٥ و٦ و٧ من شهر سبتمبر الجاري.
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