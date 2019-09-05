الإسماعيلي يتسلم بطاقة الوافد الجديد بكيتي سيلفا

تسلم النادي الإسماعيلي بطاقة الوافد الجديد الغيني بيكيتي سيلڤا لاعب الشعلة السعودي السابق .

وظهر اللاعب بشكل جيد خلال معسكر إعداد الدراويش والوديات الماضية ويعتبر من ابرز الصفقات حتى الآن.

ويتواجد اللاعب في معسكر منتخب بلاده هذه الأيام ومن المنتظر أن يعود للاسماعيلية يوم الأربعاء المقبل وقبل 48 ساعة فقط من لقاء الأهلي الليبي بالبطولة العربية

معسكر إعداد الدراويش والوديات الماضية ويعتبر من ابرز الصفقات حتى الآن.ويتواجد اللاعب في معسكر منتخب بلاده هذه الأيام ومن المنتظر أن يعود للاسماعيلية يوم الأربعاء المقبل وقبل 48 ساعة فقط من لقاء الأهلي الليبي بالبطولة العربية

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