السعودية تتعادل مع مالي وديًا

تعادل المنتخب السعودي مع نظيره المالي بهدف لكل منهما، وذلك في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمناستعدادات منتخب الخضر لتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
بادر منتخب مالي بالتهديف عن طريق أداما تراوري في الدقيقة38، ثم أدرك سالم الدورسري هدف التعادل في الدقيقة 52 مع بداية الشوط الثاني.
جدير بالذكر أن منتخب السعودية يلتقي بنظيره اليمني في العاشر من الشهر الجاري ضمن تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
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