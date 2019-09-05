الإسماعيلي يواصل تدريباته لمواجهة الأهلي الليبي

واصل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، فى إطار برنامجه التحضيرى لخوض منافسات الموسم الجديد.
ويستعد الفريق لملاقاة اهلى بنى غازى الليبى مساء الجمعة بعد المقبل فى ذهاب دور الــ32 لبطولة
بدأ المران باجتماع مطول عقده المدير الفنى الجديد مع اللاعبين حرص خلاله على تحفيزهم ومطالبة كل لاعب بالتألق فى التدريبات لضمان التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق.
اشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال المباراة من أجل ارباك المنافس وحسم المباراة من جولة الذهاب.
واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى على ايقاف المران أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء الفنية.
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