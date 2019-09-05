السلحدار يجتمع بمحمد مخلوف على هامش مران الإسماعيلي

عقد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى اجتماعاً مع محمد مخلوف لاعب ارتكاز الفريق على هامش المران مساءاليوم.
ويحرص الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش على عقداجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم بالفريق.
وانضم مخلوف لصفوف الدراويش قادما من الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية.
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