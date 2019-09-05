المنتخب الاوليمبي يواصل استعداداته لمواجهة السعودية يوم السبت

أدي المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق مرانه الأساسي اليوم علي الملعب الرئيسى لستاد السويس استعدادا لمواجهة نظيره السعودي بعد غد السبت ضمن برنامج إعداد الفريق لنهائيات الأممالافريقيه تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهله في الوقت نفسه لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠
شارك في المران جميع اللاعبين باستثناءمحمد صادق الذي أدي تدريبات علاجيه تحت اشراف الجهاز الطبي، فيما خاض ثلاثي حراس المرمي تدريبا مكثفا تحت إشراف أسامه عبدالكريم مدرب حراس المرمى، واختتم المران بتقسيمة في منتصف الملعب تابعها عدد قليل من الجماهير سمح الجهاز الفني بتواجدهم لمتابعة المران.
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