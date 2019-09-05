المقاصة يتوجة للجونة غدا للمشاركة في الدورة الودية.. وغياب شريف حازم للاصابة

يغادر فريق الكرة الأول بنادي مصر للمقاصة القاهرة صباح غدا الجمعة، متوجها الى مدينة الجونة للمشاركة في الدورة الودية الرباعية التي ينظمها نادي الجونة خلال الفترة من 7 الي 10 سبتمبر ضمن استعدادات لانطلاق بطولة الدوري الجديد. ويشارك المقاصة ، في الدورةالرباعيةالودية مع اندية حرس الحدود واسوان والجونة.

وحرص احمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة على

اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة إلى السفر للجونة من أجل تجهيز الجميع لمباريات الدوري،بينما يغيب شريف حازم عن السفر للجونة بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الأمامية وتأكد غيابه لمدة أسبوعين تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة دكتور امين رفعت طبيب الفريق.

من جانبه أكد وليد هويدي

مدير الكرة للمقاصة على أهمية المشاركة في دورة الجونة الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرًا إلى اعتبارها فرصة جيدة للجهاز الفني من اجل تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم لاعلي فورمة فنيا وبدنيا من خلال الاحتكاك القوي مع اندية الممتاز قبل انطلاق الدوري

وأضاف هويدي ان الجهاز الفني حرض على المشاركة في هذه الدورة الودية باعتبارها فرصة جيدة لمشاهدة كل اللاعبين وخير ختام لفترة الإعداد التي بدأها الفريق تحت اشراف احمد حسام ميدو..