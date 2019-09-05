مجلس الزمالك يستعرض إنجازاته بفيلم تسجيلي

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بعرض فيلم تسجيلي على شاشات النادي، يظهر فيه مقر القلعة البيضاء قبل تواجد مجلس المستشار مرتضى منصور، والنقلة الكبيرة عى مستوى الإنشاءات والخدمات والأنشطة المقدمة لأعضاءالجميعة العمومية.
ووضح الفيلم التسجيلي إنشاء عدد كبير من حمامات السباحة والحدائق المختلفة، بالإضافة إلى افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد وصالتي الجيمانزيوم وغيرها من العديدمن الإنشاءات الكبيرة التي قام بها مجلس الإدارة بقيادة المستشار مرتضى منصور.
وعرض الفيلم التسجيلي الطفرة الكبيرة التي حدثت في النادي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقامة على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت.
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