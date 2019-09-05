تعرف على نتائج دوري مرتبط كرة اليد 2002

أقيمت اليوم الخميس الجولة الأولى من مواجهات دورى المحترفين مرتبط لكرة اليد مواليد ٢٠٠٢. وجاءت نتائج مواجهات اليوم كالآتي : الاهلي يفوز على الطيران ٢٠/٣٣ الحوار يفوز على الجزيره بنتيجة ١٩/٣٣ الزهور يفوز على الفيوم ٢١/٣١ أصحاب الجياد يفوز على حدائق الاهرام ٢٣/٢٧ Advertisements سبورتنج يفوز على هليوبلس ٢٤/٣٥ سموحة يفوز على جزيره الورد ٢٣/٣٨ الاوليمبى يفوز على اكتوبر ٢٢/٢٦ البنك يفوز على الجيش ٢٥/٣١. وتستكمل مواجهات الجولة الأولى بلقاء الزمالك والمعادي غدًا الجمعة بصالة ميت عقبة.



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