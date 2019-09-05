تعادل فريق الألومنيوم مع غزل المحلة بهدف لكل منهما ضمن اللقاءات الودية بمعسكر الألومنيوم بالمنصورة استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى. بالمنصورة استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى. ويعسكر حاليا فريق الألومنيوم بمدينة المنصورة لمدة 5 أيام حيث يلعب الفريق عدد من اللقاءات الودية استعدادا لانطلاق دوري القسم الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الألومنيوم وغزل المحلة "حبايب" وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.