رياضة | لأول مرة.. رئيس برشلونة يكشف سبب فشل صفقة انتقال نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. رئيس برشلونة يكشف سبب فشل صفقة انتقال نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عن أسباب فشل صفقة إنتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى صفوف النادي الكتالوني، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان، خلال ميركاتو الصيف الماضي، مؤكدًا بأن النادي قد حاول وبذل قصارى الجهد للحصول على نيمار، ولكن إدارة باريس رفضت الأمر في النهاية.

وكان تقرير صحفي قد نقل تصريحات جوسيب ماريا بارتوميو،والتي من المتوقع بأن تذاع بشكل رسمي على قناة نادي برشلونة مساء يوم الغد الجمعة، مشددً على كون نادي برشلونة قد وضع كل تركيزه في صفقة نيمار هذا الصيف، ولكنه في النهاية فشل برشلونة في إعادة "الإبن العاق" إلى ملعب كامب نو من جديد.

وبحسب ما أكدته التقارير الإعلامية، بأن نادي برشلونة سوف يحاول مجددًا ضم اللاعب، نيمار دا سيلفا، في الصيف المقبل، خاصة بعد ظهور تأكيدات من قبل ممثلي اللاعب ووكيل أعماله، بأن عقده مع باريس يوجد به بند يسمح له بالرحيل عن النادي في حالة دفع 170 مليون يورو في الصيف المقبل.

وأوضحت إدارة برشلونة، بأنها قد قدمت عدة عروض إلى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الأخيرة قد أصر على بقاء اللاعب في صفوف النادي الباريس، وخرج بعدها ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان ليؤكد بأن ناديه لا يحتاج إلى بيع نيمار من أجل حصد الأموال، مشددًا على كون نادي برشلونة لم يوافق على مطالب باريس المالية، والتي وصلت لنحو 300 مليون يورو.