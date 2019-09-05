رياضة | بيريز يخون بوجبا.. زميل رونالدو يقترب من الريال بـ120 مليون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يخون بوجبا.. زميل رونالدو يقترب من الريال بـ120 مليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس إلى أن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قد يصرف النظر عن ضم الفرنسي الدولي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بعدما فشل في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرى بيريز، أنه من المستحيل التعاقد مع بول بوجبا بسبب تمسك إدارة مانشستر يونايتد باستمراره في ظل وجود المدرب النرويجي أولي سولشاير الذي يصر على وجود اللاعب ضمن خططه في الفترة الحالية.

وأوضحت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ترى صعوبة العودة مجدداً من أجل بوجبا في ظل إعجابه بأسلوب مدربه سولشاير ويبدو أنه لديه رغبة في الاستمرار مع الفريق هذا الموسم.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سوف يبحث عن لاعب آخر في الوقت الذي يعرض فيها وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز على الإدارة المدريدية لاعب آخر وهو برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وزميل كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن سيلفا لا يشعر بالتقدير في انجلترا رغم ما يقدمه مع مان سيتي ومنتخب البرتغال لذلك فأن قدومه إلى ريال مدريد من شأنه أن يجعله مرشحاً للكرة الذهبية مثلما حدث مع لوكا مودريتش لاعب وسط الأبيض.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن خورخي مينديز يدرس جدياً إجراءات نقل البرتغالي سيلفا من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد مقابل مبلغ 120 مليون يورو وهو أقل نسبياً من المبلغ الذي كان سيدفعه الأبيض مقابل بول بوجبا من مان يونايتد.

والجدير بالذكر أن سيلفا حصل على جائزة أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية 2019 ونافس كريستيانو رونالدو على جائزة الأفضل في البرتغال ولكن "الدون" حسمها لصالحه نظراً لما قدمه مع منتخب بلاده وناديه يوفنتوس الإيطالي والذي حقق معه كأس السوبر المحلي والدوري.