رياضة | مدرب المنتخب.. اتحاد الكرة يستقر على موعد الإعلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب.. اتحاد الكرة يستقر على موعد الإعلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم على حسم ملف المدير الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إنهاء أكبر الملفات التى تتواجد حالياً على مائدة اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى.

موعد الإعلان

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على إختيار المدير الفنى خلال الأسبوع المقبل وعلى أقصي تقدير الثلاثاء أو الأربعاء القادم من أجل أن تنتهى اللجنة الخماسية من ذلك الملف ويبدأ المدرب الجديد بالإستعداد لتصفيات إفريقيا النؤهلة لكأس الأمم والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

المرشحين

أعلن عمرو الجناينى عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

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الأقرب

هناك أكثر من تفكير داخل اللجنة الخماسية الأول هو عودة حسن شحاته لتولى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة ويعد المعلم من أفضل من دربوا منتخب مصر بعد أن إستطاع قيادة مصر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010 بعد أن تم تعيينه عام 2004.

والثانى هو الإستعانة بمدرب جديد والمتمثل فى إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري والذى حقق نجاحات مع مصر المقاصة من قبل وحقق وصيف بطولة الدورى المصري.