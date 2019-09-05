رياضة | الأهلي يلغي ودية المنيا ويمنح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يلغي ودية المنيا ويمنح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا الجمعة.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المنيا غدًا في مباراة ودية، لكن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعبين قبل استئناف التدريبات بعد غدًا السبت.

ويبحث الجهاز الإداري للفريق الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة، عن مباراة ودية خلال لخوضها خلال الأسبوع المقبل.

ويُجهز الجهاز الإداري موعدًا جديدًا لمباراة ودية أخرى لم يتم تحديد طرفها حتى الآن.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت، والمقرر لها يوم 14 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.