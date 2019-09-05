رياضة | ديفينسا سنترال: زيدان يطالب بيريز بصفقة مفاجئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديفينسا سنترال: زيدان يطالب بيريز بصفقة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحد نجوم الكرة الفرنسية دائرة إهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عام 2020، وذلك بعد تألقه مع فريق ريال بيتيس بالليجا الإسبانية.

وأكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الاسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان معجب بالفرنسي من أصل جزائري "نبيل فقير" لاعب ريال بيتيس الاسباني، وذلك بعد تألقه بشكل لافت للأنظار خلال مشاركته في مباريات فريقه بالدوري الاسباني "الليجا".

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وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد يفكر بقوة في التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعب منذ إنتقاله لصفوف ريال بيتيس الصيف الماضي.

ومن جانبه أعرب نبيل فقير عن رغبته في الإنتقال لنادي ريال مدريد والتدريب تحت قيادة "زيدان".

نبيل فقير (26 عامًا) فرنسي من أصل جزائري، لعب للعديد من الأندية الأوروبية خلال مشواره الكروي، أبرزها، أوليمبيك ليون، وسانت بريست، وفوكس إن فيلين، قبل أن ينتقل الصيف الماضي لصفوف فريق ريال بيتيس.