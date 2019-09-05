رياضة | الكويت تكتسح نيبال بالسبعة وتتصدر مجموعتها بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تكتسح نيبال بالسبعة وتتصدر مجموعتها بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب الكويت فوزًا ساحقًا على نيبال بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وبهذا الفوز الكبير تصدر المنتخب الكويتي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الأردن، في حين بقي رصيد الصين تايبيه ونيبال خالياً من النقاط، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب أستراليا.

وضغط المنتخب الكويتي من البداية ليسجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعدما انطلق عبدالله المطيري في الجناح الأيمن ومرر إلى يوسف ناصر ليحول الكرة في سقف المرمى.

ثم أضاف فهد الهاجري الهدف الثاني بعدما ارتقى للركلة الركنية التي نفذها فيصل الحاربي ولعب كرة رأسية من على القائم البعيد داخل الشباك (13).

واستمر تفوق أصحاب الأرض، ولكنهم انتظروا حتى بداية الشوط الثاني من أجل تسجيل الهدف الثالث حيث أرسل المطيري تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى يوسف ناصر ليحولها برأسه في المرمى (50).

وواصل المطيري تألقه، ليتحول هذه المرة من صناعة الأهداف إلى التسجيل، حيث تابع تمريرة طويلة وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس محرزاً الهدف الرابع (59).

وأضاف المهاجم الخبير بدر المطوع الهدف الخامس بعدما تابع الكرة المرتدة من دفاع نيبال إثر ضربة حرة مباشرة (67).

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وكاد منتخب نيبال يسجل هدف الشرف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عندما استغل ابيشيك ريجال غفلة الدفاع الكويتي ليسدد كرة ارتطمت بالقائم.

ولكن منتخب الكويت رد بتسجيل الهدف السادس عندما استلم البديل رضا أبو جبارة تمريرة المطوع وتقدم دون مضايقة في الجهة اليمنى قبل أن يسدد في المرمى (90+4).

واختتم البديل الآخر حسين الموسوي السباعية بعدما تابع تمريرة أبو جبارة العرضية ليحول الكرة داخل الشباك (90+7).

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 10 أيلول/سبتمبر، حيث تلتقي الكويت مع أستراليا في الكويت، والصين تايبيه مع نيبال في تايبيه.

ويشهد الدور الثاني مشاركة 40 منتخباً، من بينها 34 منتخباً حجزت مقاعدها بشكل تلقائي، إلى جانب 6 منتخبات تأهلت من خلال الدور الأول.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الثاني على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات. تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019 ولغاية 9 حزيران/يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.