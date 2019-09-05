رياضة | مشاهدة أهداف مباراة - الكويت 7 × 0 النيبال | تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة أهداف مباراة - الكويت 7 × 0 النيبال | تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم تايوان 1 x

13:10 2 الأردن الفلبين 2 x

13:30 5 سوريا سنغافورة 2 x

13:45 2 اليمن اندونسيا 2 x

14:00 1 ماليزيا الهند 1 x

13:30 2 عمان فلسطين 2 x

16:00 0 أوزبكستان البحرين 1 x

18:30 1 العراق قطر 6 x

18:30 Advertisements 0 أفغانستان مبارايات ودية اليابان 2 x

00:20 0 باراجواي كوريا الجنوبية 2 x

15:30 2 جورجيا السعودية 1 x

19:00 1 مالي التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أرمينيا 1 x

18:00 3 إيطاليا جزر فاروه 0 x

20:45 4 السويد رومانيا 0 x

20:45 1 أسبانيا إيرلندا 0 x

20:45 0 سويسرا

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