رياضة | ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة في أي وقت.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة في أي وقت.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نجم برشلونة الإسبانى يستطيع الرحيل عن الفريق الكتالونى فى كل فترة إنتقالات صيفية من كل عام حسبما ينص العقد الخاص به، وأن برشلونة لا تستطيع وقتها أن تحبره على البقاء.

وذكرت صحيفة EL País الإسبانية أن عقد أسطورة برشلونة وقائد الفريق ليونيل ميسي ينص على أن من حق اللاعب الرحيل فى أى وقت يريده من برشلونة وفى كل شهر يونيو من كل عام وخلال فترة الإنتقالات الصيفية يستطيع الرحيل دون العوجة للبارسا.

وأشارت الصحيفة أن هذا القرار ليس مخصص لليونيل ميسي فقط بل كان أيضاً ذلك العقد مبرم بين النادى وبين لاعبين كبار أخرين مثل كارلوس بويول وأندرياس انييستا وتشتفى هيرنانديز حيث أن العلاقة بين الطرفين لا تعتمد على العقد بل على الولاء والإنتماء.

ويذكر أن ليونيل ميسي مازال يعانى من إصابة فى الساق منعته من المشاركه مع برشلونة خلال ال 3 مباريات التى خاضهم الفريق فى بطولة الدورى الإسبانى حتى الأن أمام كل من أتليتك بيلباو وريال بيتيس وأوساسونا.