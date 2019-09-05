رياضة | نجم الأهلي المُعار يلفت الأنظار في وديتي إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي المُعار يلفت الأنظار في وديتي إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفت محمد شريف لاعب الأهلي والمعار لصفوف إنبي الأنظار إليه عقب انتقاله للنادي البترولي خلال المباراتين الوديتين التي خاضها أبناء علي ماهر في إطار التحضير للموسم الجديد.



ونجح محمد شريف في صناعة هدف وإحراز آخر في المباراة الودية الأولى أمام الزيد الإماراتي، بينما سجل هدف في مباراة بنها، وذلك في إطار تحضيرات إنبي للموسم الجديد.



وكان إنبي قد نجح في الحصول على خدمات شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة في واحدة من أفضل تدعيمات الفريق البترولي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.



ويجيد محمد شريف في مركز الجناح ورأس الحربة، ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى بشكل جيد جدا، حيث يحاول لاعب الأهلي المعار لإنبي العودة لسابق تألقه في تجربته الجديدة.