رياضة | المنتخب السعودي يتعادل مع مالي استعدادا للتصفيات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب السعودي يتعادل مع مالي استعدادا للتصفيات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل المنتخب السعودي مساء اليوم مع نظيره منتخب مالي 1-1 في لقاء ودي جميع بين المنتخبين على استاد الأمير محمد بن فهد.

أقيمت المباراة ضمن معسكر المنتخب السعودي بالمنطقة الشرقية تحضيرا، لمواجهة المنتخب اليمني يوم 10 سبتمبر ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

سجل منتخب مالي الهدف الأول عن طريق أداما تراوري في الدقيقة 38 من زمن الشوط الاول ليمنح الضيوف التقدم على الأخضر السعودي.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب السعودية في تسجيل هدف التعادل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني لتظل النتيجة على حالها حتي نهاية المباراة.