رياضة | بيراميدز ينفي هجومه على جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز ينفي هجومه على جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح المصدر أن بيراميدز أحد أندية الدوري المصري وله جمهور ويعتبر نفسه واحدا من الأندية صاحبة الجماهيرية والمتابعة، ولديه مسئوليات كبيرة، وبالتالي لا يمكن أن يخطئ في حق الجمهور المصري.
المصدر أشار إلى أن الأهلي هو الأكبر في قارة إفريقيا وينظر إلى جمهوره على أنه الأكبر والأقوى في وإفريقيا ويعتبر القدوة في النظام والأسلوب والإدارة لكل الأندية في إفريقيا والوطن العربي، وجمهور الأهلي قدوة في حبه لناديه وطريقة تشجيعه المثالية لكل جماهير الأندية الأخرى.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام على ستاد برج العرب.
وكان بيراميدز قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن.
ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث .
في الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.
وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقا فنيا للمباراة ، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.