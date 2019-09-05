رياضة | بيراميدز ينفي هجومه على جماهير الأهلي

أوضح المصدر أن بيراميدز أحد أندية الدوري المصري وله جمهور ويعتبر نفسه واحدا من الأندية صاحبة الجماهيرية والمتابعة، ولديه مسئوليات كبيرة، وبالتالي لا يمكن أن يخطئ في حق الجمهور المصري.

المصدر أشار إلى أن الأهلي هو الأكبر في قارة إفريقيا وينظر إلى جمهوره على أنه الأكبر والأقوى في وإفريقيا ويعتبر القدوة في النظام والأسلوب والإدارة لكل الأندية في إفريقيا والوطن العربي، وجمهور الأهلي قدوة في حبه لناديه وطريقة تشجيعه المثالية لكل جماهير الأندية الأخرى.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام على ستاد برج العرب.

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وكان بيراميدز قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث .