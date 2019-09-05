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رياضة | بيراميدز ينفي هجومه على جماهير الأهلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز ينفي هجومه على جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مقرب من نادي بيراميدز إن ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات وهمية منسوبة لملاك النادي تحمل هجوما على جماهير الكرة المصرية وجمهور النادي الأهلي على وجه الخصوص غير صحيح على الإطلاق مشيرا إلى أن نادي بيراميدز يحترم كل الجماهير المصرية بوجه عام وبالطبع يحترم جماهير النادي الأهلي.

أوضح المصدر أن بيراميدز أحد أندية وله جمهور ويعتبر نفسه واحدا من الأندية صاحبة الجماهيرية والمتابعة، ولديه مسئوليات كبيرة، وبالتالي لا يمكن أن يخطئ في حق الجمهور المصري.

المصدر أشار إلى أن الأهلي هو الأكبر في قارة إفريقيا وينظر إلى جمهوره على أنه الأكبر والأقوى في وإفريقيا ويعتبر القدوة في النظام والأسلوب والإدارة لكل الأندية في إفريقيا والوطن العربي، وجمهور الأهلي قدوة في حبه لناديه وطريقة تشجيعه المثالية لكل جماهير الأندية الأخرى.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام على ستاد برج العرب.

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وكان بيراميدز قد حقق الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث .


في الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.


وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقا فنيا للمباراة ، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.

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