رياضة | ليس بوجبا.. بيريز يخضع لرغبة زيدان ويجهز لصفقة كبرى

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن وعد جديد قدمه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يشعر كثيراً بالغضب من الإدارة بسبب عدم التعاقد مع لاعبين قد طلبهم هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن زيدان قد طلب من فلورنتينو بيريز التعاقد مع مدافع قوي في ظل رغبته بتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض نظراً لتراجع الثنائي سيرخيو راموس ورافائيل فاران ولكن هذا الطلب لم يتحقق في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2019 والتي انتهت مع الساعات الأخيرة من يومالإثنين الماضي 2 سبتمبر.

كما أوضحت الصحيفة الإسبانية أن تركيز إدارة ريال مدريد في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي كان على تدعيم خط وسط الفريق حيثُ انشغلت الإدارة المدريدية بمفاوضاتهم المتعثرة مع مانشستر يونايتد على ضم بول بوجبا بالإضافة إلى فشل إتمام ضم برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة لضيق الوقت فكل هذه الأمور أدت لعدم التعاقد مع مدافع جديد.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد بالفعل قد جهزت مبلغ 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع السنغالي الصلب خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالا الشتوية المقبلة في شهر يناير 2020.

وأشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إلى أن إدارة نادي ريال مدريد لن تجد أي سهولة في التعاقد مع كوليبالي وينتظر أن يرفض كارلو أنشيلوتي مبلغ 100 مليون يورو وسيطلب رقم أكبر من أجل قبول عرض النادي الملكي.