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رياضة | مشاهدة أهداف المباراة الدولية الودية - السعودية 1 × 1 مالي

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تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

تايوان

1

x
13:10

2

الأردن

الفلبين

2

x
13:30

5

سوريا

سنغافورة

2

x
13:45

2

اليمن

اندونسيا

2

x
14:00

1

ماليزيا

الهند

1

x
13:30

2

عمان

فلسطين

2

x
16:00

0

أوزبكستان

البحرين

1

x
18:30

1

العراق

قطر

6

x
18:30

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0

أفغانستان

مبارايات ودية

اليابان

2

x
00:20

0

باراجواي

كوريا الجنوبية

2

x
15:30

2

جورجيا

السعودية

1

x
19:00

1

مالي

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

أرمينيا

1

x
18:00

3

إيطاليا

جزر فاروه

0

x
20:45

4

السويد

رومانيا

0

x
20:45

1

أسبانيا

إيرلندا

0

x
20:45

0

سويسرا

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