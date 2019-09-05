رياضة | موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري وتردد القنوات الناقلة له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري وتردد القنوات الناقلة له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة وتحديدًا جماهير الكرة المصرية، مواجهة من العيار الثقيل بين ستجمع بين فريقي الأهلي (بطل الدوري) والزمالك (بطل كأس مصر) في قمة مثيرة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2017 / 2018

تاريخ مشاركات الأندية المصرية بكأس السوبر المصري

شاركت 8 أندية مصرية في بطولة كأس السوبر المحلي منذ إنطلاقها عام 2001، ويعتبر النادي الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة بـ 12 مرة، يليه الزمالك بـ 8 مشاركات، بينما شارك إنبي 3 مرات في البطولة، بينما شارك حرس الحدود والمقاولون "مرتين" لكل منهما، وشارك المصري والإسماعيلي وغزل المحلة مرة واحدة.

الأهلي الأكثر تتويجًا بكأس السوبر المصري بـ 10 ألقاب، أما الزمالك يأتي في المركز الثاني بـ 3 ألقاب، ثم المقاولون العرب، وحرس الحدود وحصد كل منهما الكأس مرة وحيدة.

موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

حددت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري موعدًا للقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وتم الاستقرار على إقامة اللقاء في مصر، ولكن لم يتم تحديد ملعب اللقاء.

وترددت أنباء مؤخرا حول تفكير إدارة إتحاد الكرة في تأجيل موعد مباراة السوبر المصري، وذلك بسبب ارتباطات الأهلي والزمالك الإفريقية، حيث يلتقي المارد الأحمر مع كانو سبورت الإيفواري، بينما يواجه الفارس الأبيض فريق جينراسيون فوت السنغالي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة للقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

ستذاع مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والمحدد لها 18 سبتمبر الجاري عبر عدة قنوات مصرية نظرًا لأهمية الحدث الكروي بالنسبة للجماهير المصرية نرصد تردداتها:-

1- أون سبورت on sport:

تنقل قناة أون سبورت الفضائية المصرية أحداث المباراة النارية بين الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، وستوفر القناة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويديره الإعلامي الكبير أحمد شوبير.

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تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10853

معدل ترميز: 27500

معامل الخطأ: 6 / 5

2- نايل سبورت:

تنقل قناة "نايل سبورت" لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عبر التردد الأرضي والفضائي، بالإضافة لاستوديو تحليل مميز يسبق اللقاء بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم التحليل الرياضي في مصر، فضلًا عن اختيار معلقين مميزين للتعليق علي اللقاء:

التردد الأرضي لقناة نايل سبورت:

يمكن استقبال البث الأرضي للقناة على التليفزيون العادي باستخدام الإريال الداخلي، أو وصلة ( ار اف -RF ) التي يتم توصيلها بسلك الفضائي ، ويتم بعدها عمل بحث عن القناة من نوعية ( D TV أو Digital TV أو DVB T1 أو DVB T2 ).

التردد الفضائي لقناة نايل سبورت:

التردد الفضائي لقناة (نايل سبورت) على القمر الصناعي نايل سات هو: 11843 أفقي أو رأسي – معدل ترميز 27500.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري:

يمكنكم متابعة بث مباشر kora online لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 18 سبتمبر الجاري، تابع لايف المواجهة المثيرة بين قطبي الكرة المصرية علي cool kora للمنافسة على كأس السوبر، حيث يتطلع الأهلي لحصد اللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه ،بينما يبحث الزمالك عن رابع ألقابه بالبطولة، ويوفر موقع "الخليج 365 الرياضي" روابط بث مباشر kora live لمباراة السوبر المحلي بين القطبين.