رياضة | قبل نهائي الكأس.. تغييرات جذرية حدثت في الزمالك وبيراميدز منذ آخر مباراة بينهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل نهائي الكأس.. تغييرات جذرية حدثت في الزمالك وبيراميدز منذ آخر مباراة بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة نهائي بطولة كأس مصر والذى تحدد طرفى المباراة النهائية والتى ستكون بين ناديي الزمالك وبيراميدز فى اللقاء المقرر إقامته يوم 8 سبتمبر الجارى.

وحقق نادى بيراميدز إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن بينما نادى الزمالك صعد للنهائي للمرة الثانية على التوالى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" التغييرات التى حدثت على الفريقين منذ أخر لقاء جمع بينهم فى الدور الثانى من بطولة الدورى المصري.

- مدربي الفريقين

رحل مدربي الزمالك وبيراميدز الذى قادوا أخر مباراة جمعت بين الفريقين، فرحل المدرب السويسري كريستيان جروس الذى كان يقود الزمالك فى اللقاء الذى أقيم فى إبريل الماضي ورحل أيضاً المدرب الأرجنتينى رامون دياز والذى كان يقود بيراميدز خلال المباراة ويتولى الصربي ميتشو سريدوفيتش قيادة الزمالك فى الوقت الحالى بينما يتولى سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي نادى بيراميدز فى الوقت الحالى.

- اللاعبين

لم يتغير عن الزمالك الكثير من اللاعبين الذى شاركوا فى أخر لقاء فلم يرحل سوى لاعب الوسط محمد إبراهيم الذى رحل لصفوف مصر المقاصة وإبراهيم حسن لصفوف بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وبدأ الزمالك مباراة بيراميدز الأخيرة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو.

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خط الهجوم: عمر السعيد.

وأصبح الاعتماد على أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما قليل خلال المباريات السابقة خاصة بعد تعاقد الزمالك مع نجمى الوداد المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأيضاً عودة محمود عبد الرازق شيكابالا للفريق الأبيض.

ولم يتغير أيضاً نادى بيراميدز كثيراً فلم يرحل عن التشكيل الأخير للفريق سوى عمرو ميدانى المدافع السورى والمهاجم عمر خربين السورى أيضاً ويعتمد بيراميدز فى الفترة الحالية على المهاجم الغانى جون أنطوى.

وبدأ بيراميدز اللقاء وقتها بتشكيل مكون من :

بينما حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر وعلى جبر وعمرو ميدانى ورجب بكار.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وإيريك تراورى ومحمد فاروق وكينو.

خط الهجوم: عمر خربين.

- نتيجة أخر لقاء جمع الفريقين

فى أخر لقاء جمع الفريقين انتهى بفوز بيراميدز بهدف دون رد أحرزه المدافع على جبر لاعب الزمالك السابق بعد عرضية حولها بقدمه فى المرمى خلال الشوط الأول.