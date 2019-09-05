رياضة | قبل نهائي الكأس.. ماذا يفعل ميتشو عندما يصل إلى النهائيات ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل نهائي الكأس.. ماذا يفعل ميتشو عندما يصل إلى النهائيات ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الكرة المصرية نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل بين ناديي الزمالك وبراميدز الذي وصل لنهائي البطولة لأول مرة في تاريخه. يقود الزمالك حاليًا الصربي ميلوتين سريدوفيتش والمعروف بميتشو الذي نجح في عبور عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه بهدف نظيف في الدور قبل النهائي من البطولة.

قاد ميتشو العديد من الأندية الأفريقية للتتويج بالكثير من البطولات المحلية مثل بطولتي الدوري والكأس والبطولات القارية مثل بطولة سيكافا للأندية.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي البطولات التي تمكن ميتسو من الفوز بها حتى الآن:-

* على الصعيد المحلي :

- كمبالا سيتي الأوغندي (2001) : بطولة كأس أوغندا مرة واحدة بالإضافة للتتويج بالدوري المحلي 3 مرات.

- يانج أفريكانز التنزاني (2007) : قادهم للتتويج بلقب الدوري التنزاني مرة واحدة.

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- سان جورج الأثيوبي (2010) : فاز ببطولتي كأس أثيوبيا والدوري المحلي مرة واحدة.

- الهلال السوداني (2010 و2011): قاده للتتويج بالدوري السوداني مرة واحدة.

* على الصعيد القاري :

- كمبالا سيتي الأوغندي : فاز ببطولة سيكافا للأندية مرة واحدة وهي بطولة كرة قدم يُنظمها مؤتمر جمعيات شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم (CECAFA) وعُرفت باسم (Kagame Interclub Cup) منذ عام 2002 عندما بدأ الرئيس الرواندي بول كاغامه برعاية المسابقة وتتنافس على المسابقة أندية شرق ووسط أفريقيا.

- سان جورج الأثيوبي : فاز ببطولة سيكافا للأندية مرة واحدة

- الهلال السوداني (2010 و2011) : تأهل للدور قبل النهائي من الكونفدرالية التي ودعها على يد الصفاقسي التونسي