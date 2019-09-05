رياضة | ديل بوسكي: ريال مدريد نجح في حل مشكلته الحقيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديل بوسكي: ريال مدريد نجح في حل مشكلته الحقيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا الأسبق، على التغييرات التي يشهدها نادي ريال مدريد خلال الفترة الحالية، سواء بعودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق مجددًا، أو التعاقدات الجديدة وأبرزها البلجيكي إيدين هازارد، وتوقعاته بشأن الفريق الملكي بالموسم الحالي.

وقال "ديل بوسكي" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: " ريال مدريد كان لديه مشكلة حقيقية، ونجح في حلها بأفضل طريقة ممكنة بإعادة "زيدان" لتولي القيادة الفنية للقريق مجددًا".

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وأضاف: "ريال مدريد يمتلك فريق رائع، والتعاقد مع إيدين هازارد كان مهم للفريق، وليس هناك أي قلق بعد إصابة اللاعب البلجيكي، لأن الأمر سينتهي بتسجيل الريال الأهداف لأنه يمتلك الكثير من العناصر والوافدين الجدد المميزين".

وعن بقاء جاريث بيل قال: " استمرار جاريث بيل مع ريال مدريد ليس أمرًا غريبًا، خاصة وأنه لم يصدر عن اللاعب أي سلوك سيئ، ومشكلته كانت تتمثل في عدم تكيفه وإنسجامه مع ريال مدريد، والقليل من الجمهور تحدث عن مستواه، وأعتقد أنه قادر على تقديم أداء جيد مع الفريق خاصة وأنه لاعب جيد جدًا".

وتطرق "ديل بوسكي" في نهاية تصريحاته للحديث عن رحيل كريستيانو رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي، حيث أكد أن النجم البرتغالي تم استهلاكه بشكل كبير لمشاركته بشكل أساسي في معظم مباريات الريال، مشددًا على أن الفريق تأثر بعد رحيله.