رياضة | التعادل السلبي يحسم موقعة العراق والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم موقعة العراق والبحرين في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي موقعة منتخبي العراق والبحرين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

افتتح منتخب البحرين التسجيل عبر كميل الأسود في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك المنتخب العراقي التعادل في الشوط الثاني بواسطة مهند علي (86).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً تعادل كمبوديا مع هونغ كونغ 1-1 على الستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه.

وتساوت منتخبات البحرين والعراق وكمبوديا وهونغ كونغ برصيد نقطة واحدة من مباراة واحدة لكل منها، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب إيران.

Advertisements

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 10 أيلول/سبتمبر، حيث تلتقي كمبوديا مع البحرين في فنوم بينه، وهونغ كونغ مع إيران في هونغ كونغ.

ويشهد الدور الثاني مشاركة 40 منتخباً، من بينها 34 منتخباً حجزت مقاعدها بشكل تلقائي، إلى جانب 6 منتخبات تأهلت من خلال الدور الأول.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الثاني على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات. تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019 ولغاية 9 حزيران/يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.