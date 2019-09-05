رياضة | بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن مفاجأة سارة لعشاق ريال مدريد الاسباني، بخصوص عودة نجم الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية، واقترابه من المشاركة في مباريات الفريق القادمة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد المنضم لريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف عاد للمشاركة في تدريبات الكرة مع ريال مدريد، حيث لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الفخذ الذي تعرض لها والتي أبعدته عن مباريات فريقه في الفترة الأخيرة.

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وأشارت الصحيفة أن "هازارد" تدرب بشكل منفرد اليوم بعيدًا عن باق الفريق، ويأمل ريال مدريد أن يتمكن اللاعب من العودة إلى تشكيلة الملكي خلال الأيام الـ9 القادمة واللحاق بمباراة ليفانتي بالدوري الاسباني، خاصة وأن الفريق تنتظره رحلة صعبة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة إشبيلية في الليجا.

وكان هازارد قد غادر معسكر المنتخب البلجيكي مطلع هذا الأسبوع للتركيز على الاستعداد لمواجهة الريال القادمة ضد ليفانتي في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" والمحدد لها 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ومن ناحية أخري قام جيمس رودريجيز وإبراهيم دياز بالمشاركة في تدريبات ريال مدريد اليوم، وتعافي إيسكو من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، أما بقية لاعبي الفريق الأول مارسيلو ، وميندي ، وناتشو ، وأودريوزولا ، ولوكاس ، وماريانو دياز ، ورودريجو - فقد تدربوا جميعًا مع فريق ريال مدريد "كاستيا".