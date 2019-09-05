الشرطة تقتحم منزل لاعب ريال مدريد كريستوفر ميتزيلدر بسب مواد إباحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقتحمت الشرطة الألمانية منزل كريستوفر ميتزيلدر، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق؛ وذلك لتورطه فى نشر مواد إباحية متعلقة بالأطفال.

ممثلو الإدعاء في هامبورج طالبوا بفتح تحقيق واسع للوقوف على حقيقة قضية لاعب كرة القدم الألمانى السابق البالغ من العمر 38 عامًا بعد المشاركة في دورة تدريبية في مدرسة هينيف الرياضية الشهيرة وبعد فحص جهاز كمبيوتر كان متواجدًا فى غرفة ميتزيلدر، تبين أن هناك مواد إباحية خاصة تجاه العديد من الأطفال.

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صحيفة “بيلد” الألمانية، ذكرت أن امرأة من مدينة هامبورج قد أبلغت الشرطة عن الوقائع، بينما كشفت عن 15 صورة متعلقة بالأطفال كان قد تم إرسالها إليها عبر تطبيق “واتساب” الشهير.

الشرطة انتقلت إلى منزل ميتزيلدر، حيث صادرت هاتفه وحاسوبه لكنها لم تعتقل اللاعب.

ميتزيلدر كان قد اشتهر بدفاعه عن أندية عريقة على غرار بوروسيا دورتموند، وشالكه، وريال مدريد (2007/2010)، وتوج مع الريال ببطولات الدوري والكأس والسوبر الإسبانية.

كما حمل ميتزيلدر قميص منتخب “المانشافت”، في 47 مناسبة ووصل معهم إلى نهائي مونديال 2002، الذي خسرته ألمانيا أمام البرازيل.