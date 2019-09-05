الان تتابع “الأخضر” يتعادل مع مالي وديا #السعوديه_مالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 10:17 م, 5 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع مالي 1-1 وديا، استعدادًا للقاء منتخب اليمن في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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