شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل: أخوض المباريات وأنا غير سعيد مع ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، إنه يتوقع أن يكون هناك المزيد من الاضطرابات وإنه عليه التحدث مع مسؤولي الريال للوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» يقول جاريث بيل، إنه كان ضحية في ريال مدريد وفوجئ بانعكاس النادي على مستقبله، ويعترف بأنه «لا يلعب سعيدًا» في بداية موسم 2019/2020، بعد نافذة انتقال مضطربة، حيث اقترب من مغادرة ريال مدريد.

وكان آخر عرض قد عُرض على اللاعب الويلزي البالغ من العمر 30 عامًا من فريق جيانجسو سونينج الصيني، وسط تقارير عن خلاف مع زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.