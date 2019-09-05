شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يفوز على تشاد 1/3 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب السودان انتصارا ثمينا على مضيفه منتخب تشاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، بذهاب المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
سجل ثلاثية السودان رمضان عجب «هاتريك» في الدقائق 13 و67 و74، بينما أحرز هدف تشاد الوحيد اللاعب إيزيكييل ندواسل في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.
ومن المنتظر أن يقام لقاء العودة بين المنتخبين، الثلاثاء المقبل، بملعب المريخ في السودان.
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