شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم جدل رخصة الأندية المحترفة مع «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أصداء خطاب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، الذى تم إرساله للأندية، يلقى بظلاله على الأجواء داخل نادى الزمالك، الذى أعلن عدم وجود أزمة فى استخراج رخصة الأندية المحترفة التى تمكنه من المشاركة فى البطولات الإفريقية، وتحديدا دورى أبطال إفريقيا الذى يشارك فيه الفريق فى نسخته الحالية. وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى، أن الزمالك يمتلك بالفعل رخصة الأندية المحترفة التى تسلمها من «كاف» بشكل مؤقت، وبناء عليه يشارك الفريق بشكل طبيعى فى البطولات الإفريقية، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقى أنعش خزينة النادى بمليون و50 ألف دولار، قيمة مكافأة الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإفريقى الكونفيدرالية، وقام بخصم جميع مستحقاته المالية، وبالتالى لا توجد أى أزمة فى استخراج الرخصة، باستثناء مستحقات عبد الله سيسيه، لاعب الفريق السابق، البالغة 120 ألف دولار، مشيرا إلى أن إدارة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أمير مرتضى، اتفقت مع سيسيه على منحه كافة مستحقاته خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالى لا توجد أى أزمة.

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وشدد رئيس القلعة البيضاء على أن كل ما أثير حول توقيع كاف عقوبة مالية على الزمالك أو استبعاده من دورى الأبطال عار تماما من الصحة ولا أساس له، سوى أنه يأتى ضمن المخطط وحرب الشائعات التى يتعرض لها النادى، مؤكدا أن مشاركة الفريق وخوضه مباراتى ديكاداها الصومالى أفضل رد على مروجى الشائعات والمتربصين بالزمالك.

وعلق منصور على الخطاب الذى تسلمه ناديه من الاتحاد الإفريقى قائلا: هذا الخطاب طبيعى وأمر روتينى يرسله الكاف لجميع الأندية للإخطار بالموعد النهائى لإجراءات الرخصة، مؤكدا أن ملف ناديه جاهز ومستوفى لجميع الاشتراطات من ميزانية الفريق وعقود ومستحقات المحترفين المسددة بالكامل وملاعب الفريق فى البطولة وملاعب التدريب وملف الأجهزة الفنية والإدارية بالنادى وفقا لما يتطلب كاف، وفور توقيع سيسيه على تسلمه باقى مستحقاته سيتم إرسال الملف والحصول على رخصة الأندية المحترفة بشكل طبيعى. من جهة ثانية، تلقى معروف يوسف، لاعب الفريق، عرضا من المقاولون العرب للانضمام لصفوفه خلال الموسم المقبل، وعرض مسؤولو الجبل الأخضر على معروف الحصول على 150 ألف دولار فى الموسم، ووفقا لوكيل اللاعب أسامة فرحات فإن معروف ينتظر انتهاء إدارة الزمالك من الجمعية العمومية العادية وخوض الفريق للمباراة النهائية للكأس، الأحد المقبل، من أجل عقد جلسة لحسم مصيره والبت فى إعارته، سواء للمقاولون أو أى ناد آخر طلب التعاقد مع اللاعب مثل سموحة أو المصرى، فضلا عن الصفاقسى التونسى والشرطة العراقى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن معروف يوسف سوف تتم إعارته وفقا لعرض ثلاثى بين الزمالك واللاعب وناديه الجديد، خصوصا أنه مازال مرتبطا بعقد مع ناديه لمدة موسمين، فضلا عن تمسك اللاعب بالاستمرار مع الأبيض واشتراطه الرحيل عن طريق الإعارة فقط لضمان العودة للفريق مرة ثانية. وأعلن اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية للكأس بين الزمالك وبيراميدز على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بعد تلقى الجبلاية موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائى كأس مصر فى الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش بحضور جماهيرى جار تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث. فى الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية فى درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب فى عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيه والمقصورة 750 جنيها. فى شأن آخر، ينتظم الفريق الكروى الأول فى معسكر مغلق، اليوم «الجمعة»، استعدادا لخوض مباراة بيراميدز فى نهائى الكأس، والتى تأكد إقامتها فى استاد برج العرب بالإسكندرية، ووفقا لقرار الجهات الأمنية سيتحدد عدد الجماهير التى ستحضر المباراة، التى طالب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بزيادتها من 10 آلاف إلى 30 ألف مشجع للناديين. من جانبه، عقد الصربى ميتشو، المدير الفنى، جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها ببذل ما بوسعهم من أجل التتويج بلقب كأس مصر، وألقى ميتشو محاضرة فنية على اللاعبين لشرح المهام الفنية والخططية على اللاعبين، مطالبا بضرورة تنفيذ التعليمات بدقة والعمل بقوة لتحقيق المطلوب الفترة القادمة. وأدى حامد تدريبات تأهيلية واكتفى بالركض الخفيف بطول الملعب ضمن برنامج تم وضعه للاعب من قبل الجهاز الفنى لتجهيزه للمباريات المقبلة، وانتظم «شيكابالا» فى التدريبات الجماعية.