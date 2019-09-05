كريم بنزيما يغيب عن مران ريال مدريد

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الخميس 5 سبتمبر 2019
كريم بنزيما
غاب النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد عن المران الجماعي للفريق الإسباني .
تدرب مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، مجدداً داخل منشآت النادي ولم يشارك في التدريب الجماعي رفقة باقي زملائه على العشب الأخضر.
وشهد التدريب بعض لاعبي الفريق الأول، نظراً لغياب اللاعبين الدوليين، فضلاً عن عدد من لاعبي الفريق الرديف، بينما اكتفى المهاجم الأول للريال بالتدرب داخل صالة ألعاب القوى، حسبما أعلن النادي.
ولا يزال كل من ماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون وخاميس رودريغيز وبراهيم دياز وإيدن هازارد، في مرحلة التعافي من إصاباتهم، رغم أنهم تمكنوا من التدرب في الملعب.
أما مارسيلو وميندي وناتشو وأودريوزولا ولوكاس فاسكيز وماريانو ورودريدو، فقد تدربوا برفقة لاعبي الفريق الرديف. ويستأنف "الميرينغي" تدريباته الجمعة، داخل المدينة الرياضية الخاصة به.
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