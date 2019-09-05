مارشيسيو يمكن أن يكمل تشكيلة موناكو

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الخميس 5 سبتمبر 2019
مارشيسيو
بعد حملة توظيف صيفية مكثفة ، يمكن أن يكون كلاوديو مارشيسيو مثقلاً على ليوناردو جارديم وموناكو ، مع الإيطالي مجانًا للتوقيع للنادي الفرنسي خارج نافذة الانتقالات.
وحقيقة أنه كان وكيلًا حرًا عند نافذة النقل مغلق يعني أنه يمكن توقيعه من قبل أي ناد وتسجيله ، حتى بعد الموعد النهائي.
تقارير صحيفة “ Mediaset” الرياضية أن نادي الإمارة قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع لاعب خط الوسط ، وسيكون التوقيع الحادي عشر من الصيف للنادي.
كان وسام بن يدر أغلى 40 مليون يورو ، في حين كان جيلسون مارتينز آخر وصول رفيع المستوى بتكلفة 30 مليون يورو.
وفي نفس التقرير ، ذكر أن مارشيسيو سيوقع عقدًا لمدة عام مع موناكو ، على الرغم من وجود من المرجح أن يكون خيارًا لسنة إضافية في موسم 2020/21.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.