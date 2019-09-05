مارشيسيو يمكن أن يكمل تشكيلة موناكو

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الخميس 5 سبتمبر 2019

مارشيسيو

بعد حملة توظيف صيفية مكثفة ، يمكن أن يكون كلاوديو مارشيسيو مثقلاً على ليوناردو جارديم وموناكو ، مع الإيطالي مجانًا للتوقيع للنادي الفرنسي خارج نافذة الانتقالات.



وحقيقة أنه كان وكيلًا حرًا عند نافذة النقل مغلق يعني أنه يمكن توقيعه من قبل أي ناد وتسجيله ، حتى بعد الموعد النهائي.

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تقارير صحيفة “ Mediaset” الرياضية أن نادي الإمارة قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع لاعب خط الوسط ، وسيكون التوقيع الحادي عشر من الصيف للنادي.

كان وسام بن يدر أغلى 40 مليون يورو ، في حين كان جيلسون مارتينز آخر وصول رفيع المستوى بتكلفة 30 مليون يورو.

وفي نفس التقرير ، ذكر أن مارشيسيو سيوقع عقدًا لمدة عام مع موناكو ، على الرغم من وجود من المرجح أن يكون خيارًا لسنة إضافية في موسم 2020/21.