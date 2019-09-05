تعرف على تشكيل المنتخب السعودي أمام مالي

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الخميس 5 سبتمبر 2019
أعلن الفرنسي ايرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تشكيل الأخضر لمباراة مالي الودية، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وجاء تشكيل الأخضر كالآتي..
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني
الارتكاز: سلمان الفرج، عبد الرحمن الدوسري
الوسط: محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري
الهجوم: عبد الله الحمدان
ويأتي على مقاعد البدلاء، "محمد العويس، فواز القرني، زياد الصحفي، عبد الله مادو، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، عبد الله الخيبري، خالد السميري، عبد الفتاح عسيري، عبد العزيز البيشي، محمد الكويكبي، هارون كمارا".
ويلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال.
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