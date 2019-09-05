مفاجأة.. برشلونة يمنح ميسي عقد مفتوح

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الخميس 5 سبتمبر 2019
كشفت تقارير إسبانية، عن مفاجأة فى تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتهى فى يونيو 2021 مع برشلونة الأسبانى.
أشارت صحيفة " El País "، إن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الأسبانى يسمح له بالرحيل عن كامب نو مع نهاية كل موسم.
قال مصدر داخل برشلونة فى تصريحات للصحيفة: "اتفقنا مع ميسي على السماح له بالرحيل عن الفريق في نهاية كل موسم، هكذا اتفق الطرفان".
أضافت الصحيفة، إن قرار برشلونة ليس قرار فريد، فهناك عقود تمت صياغتها لبعض اللاعبين بنفس الطريقة أمثال اندريس انييستا، تشافي وكارلوس بيول، حيث أن العلاقة بين الطرفين تعتمد على الولاء.
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